Ирландский ученый обнаружил в теле человека новый орган

CA-NEWS (CA) - Профессор хирургии из Университета Лимерика в Ирландии Кэлвин Коффи предложил классифицировать часть пищеварительной системы человека как отдельный орган и посвятить ей новый раздел науки. Свои доводы по этому поводу ученый привел в статье в одном из ведущих медицинских журналов The Lancet Gastroenterology & Hepatology, сообщает портал MedikForum.ru.

Речь идет о брыжейке, которая прикрепляет кишечник к брюшной полости. На протяжении многих лет она считалась фрагментированной структурой, состоящей из нескольких отдельных частей. Однако проведенное профессором исследование доказывает, что брыжейка - это один самостоятельный, непрерывный орган.

Если рассматривать брыжейку как любой другой орган, то и заболевания брюшной полости можно будет классифицировать с точки зрения этого органа. "Мы установили анатомию и очень сложную структуру брыжейки. Следующим шагом будет определение ее функции. Ведь если ты знаешь функцию, то можешь без труда выявить и ее нарушение, вызывающее болезни", - говорит хирург.

Дальнейшее изучение брыжейки и лучшее понимание ее роли в организме может упростить процесс лечения пациентов с заболеваниями брюшной полости. Хирургия может стать менее инвазивной, уменьшится и количество осложнений, больные будут быстрее восстанавливаться.

Новая классификация брыжейки как протяженного органа уже добавлена в один из самых авторитетных учебников - "Анатомию Грея". В ближайшее время будет изменена и программа медицинских вузов, отмечает издание.

