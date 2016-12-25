РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Ирландский ученый обнаружил в теле человека новый орган

CA-NEWS (CA) - Профессор хирургии из Университета Лимерика в Ирландии Кэлвин Коффи предложил классифицировать часть пищеварительной системы человека как отдельный орган и посвятить ей новый раздел науки. Свои доводы по этому поводу ученый привел в статье в одном из ведущих медицинских журналов The Lancet Gastroenterology & Hepatology, сообщает портал MedikForum.ru.

Речь идет о брыжейке, которая прикрепляет кишечник к брюшной полости. На протяжении многих лет она считалась фрагментированной структурой, состоящей из нескольких отдельных частей. Однако проведенное профессором исследование доказывает, что брыжейка - это один самостоятельный, непрерывный орган.

Если рассматривать брыжейку как любой другой орган, то и заболевания брюшной полости можно будет классифицировать с точки зрения этого органа. "Мы установили анатомию и очень сложную структуру брыжейки. Следующим шагом будет определение ее функции. Ведь если ты знаешь функцию, то можешь без труда выявить и ее нарушение, вызывающее болезни", - говорит хирург.

Дальнейшее изучение брыжейки и лучшее понимание ее роли в организме может упростить процесс лечения пациентов с заболеваниями брюшной полости. Хирургия может стать менее инвазивной, уменьшится и количество осложнений, больные будут быстрее восстанавливаться. 

Новая классификация брыжейки как протяженного органа уже добавлена в один из самых авторитетных учебников - "Анатомию Грея". В ближайшее время будет изменена и программа медицинских вузов, отмечает издание.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Курманов Рустам Абдыкайыпович
экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
Тулебердиев Асхат Темирбекович
и.о. начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура»
Эмма Нургазиева
Мастер спорта по тенису, Первая ракетка Кыргызстана
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com