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  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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На Шри -Ланке установлена самая высока в мире новогодняя елка (фото)

CA-NEWS (CA) - Самую высокую в мире новогоднюю ель установили на Шри-Ланке, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Власти Шри-Ланки установили в городе Коломбо самую высокую в мире искусственную новогоднюю елку, высота конструкции составляет 73 метра. 

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Ель сделана из стальных прутьев и выкрашенных в зеленый цвет кусков пластиковой проволоки. Праздничное дерево украсили одним миллионом сосновых шишек, выкрашенных в красный, золотой, серебряный и зеленый цвета. На елке также установили 600 тысяч лампочек. Макушку украшает шестиметровая светящаяся звезда.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.


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По их словам, они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.

Нынешний рекорд пока принадлежит 53-метровой елке, построенной в китайском Гуанчжоу в 2015 году.

Затраты на праздничное дерево составляют порядка 80 тысяч долларов. Католическая церковь в стране выступила с критикой в адрес "растраты денег" на сооружение ели: представители духовенства считают, что лишние средства лучше тратить на помощь бедным.

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Комментарии (1)
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Adilet2
16:55, 25 декабря 2016
А зачем?
кто есть кто
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экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
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