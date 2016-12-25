На Шри -Ланке установлена самая высока в мире новогодняя елка (фото)

CA-NEWS (CA) - Самую высокую в мире новогоднюю ель установили на Шри-Ланке, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Власти Шри-Ланки установили в городе Коломбо самую высокую в мире искусственную новогоднюю елку, высота конструкции составляет 73 метра.

Ель сделана из стальных прутьев и выкрашенных в зеленый цвет кусков пластиковой проволоки. Праздничное дерево украсили одним миллионом сосновых шишек, выкрашенных в красный, золотой, серебряный и зеленый цвета. На елке также установили 600 тысяч лампочек. Макушку украшает шестиметровая светящаяся звезда.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.





По их словам, они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.

Нынешний рекорд пока принадлежит 53-метровой елке, построенной в китайском Гуанчжоу в 2015 году.

Затраты на праздничное дерево составляют порядка 80 тысяч долларов. Католическая церковь в стране выступила с критикой в адрес "растраты денег" на сооружение ели: представители духовенства считают, что лишние средства лучше тратить на помощь бедным.



