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  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Обнаружено пять тел погибших на месте крушения Ту-154(фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Тела пятерых погибших обнаружены спасателями на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море вблизи Сочи, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Найдены тела пятерых погибших, поиски продолжаются", — сказал собеседник агентства.

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По уточненным данным Минобороны РФ, на борту самолета находились восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Как сообщает телеканал НТВ, специалисты министерства здравоохранения РФ готовятся к опознанию тел погибших в катастрофе Ту-154 над Чёрным морем.

Представитель Минздрава также сообщил, что по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Сочи направлен директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России Сергей Гончаров.

По его словам, приведена в режим повышенной готовности группа психиатров Федерального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского под руководством главного внештатного специалиста психиатра Минздрава России, профессора Зураба Кекелидзе.

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