Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением Ту-154

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Акорды.



Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны РФ в районе города Сочи.

"Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу", - отметили в пресс-службе Президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

