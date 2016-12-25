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  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Убийца российского посла Карлова был связан с Феттулахом Гюленом- МВД Турции

CA-NEWS (CA) - Убийца российского посла Карлова был связан с Феттулахом Гюленом, об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщает агентство Anodolu.

По словам министра, на данном этапе в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России.

«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», - сказал министр.

По словам Сойлу, теракты, имевшие место в Турции после парламентских выборов 7 июня 2015 года и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.

«Террористы PKK, течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и ДЕАШ – это лишь инструменты в одной большой игре», - сказал министр, указав, что покушение на Карлова является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке.

«Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу», - сказал министр.

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Комментарии (2)
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kapitoshka
17:54, 25 декабря 2016
Турки теперь все на свете будут валить на Гюлена. Неурожай? Гюлен виноват. Безработица, инфляция, безденежье, непогода, тупость властей - везде Гюлен наследил.
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lybopytnyi
17:33, 25 декабря 2016
похоже прям как у нас все шишки на Акаева и бакиева
кто есть кто
Курманов Рустам Абдыкайыпович
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