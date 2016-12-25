26 декабря объявлен в России днем траура
- Азия и мир, общество
- 18:00, 25 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днём траура по погибшим при крушении самолёта Ту-154 в районе Сочи.
«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — заявил Путин.
Президент также заявил, что авиакатастрофа Ту-154 будет тщательно расследована.
Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.
Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.
На данный момент известно о нахождении тел 10 погибших.
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