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  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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26 декабря объявлен в России днем траура
CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днём траура по погибшим при крушении самолёта Ту-154 в районе Сочи.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — заявил Путин.

Президент также заявил, что авиакатастрофа Ту-154 будет тщательно расследована.

Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.
На данный момент известно о нахождении тел 10 погибших.
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