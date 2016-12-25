26 декабря объявлен в России днем траура

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — заявил Путин.

Президент также заявил, что авиакатастрофа Ту-154 будет тщательно расследована.

Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.