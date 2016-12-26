Узбекистан поддержал инициативу о строительстве железной дороги Китай – КР – РУз

- Узбекская сторона поддержала позицию Кыргызстана по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков, рассказывая об итогах рабочего визита президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Исаков отметил, что в ходе двусторонней встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана в Самарканде были обсуждены все вопросы, которые стоят в повестке двусторонних отношений, в том числе региональные проекты и проекты, которые китайская сторона обозначает - проекты в рамках экономического пояса Шелкового пути, сообщили в пресс-службе президента.

«Например, есть проект о трехсторонней железной дороге. Узбекская сторона поддержала позицию Кыргызской Республики по строительству железной дороги», - сказал Исаков, добавив, что у трех государств нет никаких разногласий по проекту.

Как ранее сообщалось, железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» - проектируемая магистраль, которая призвана соединить Китай со странами Центральной Азии и далее через Афганистан, Иран и Турцию - с Восточной Европой.

Напомним, 23 декабря президент Ирана Хасан Роухани по итогам переговоров с Алмазбеком Атамбаевым в Бишкеке заявил, что Иран поддерживает инициативу о строительстве железной дороги. «Железная дорога соединит страны региона: от Китая до Персидского залива. Мы убеждены, что это в интересах не только Кыргызстана и Ирана, но и всех стран региона», - сказал Роухани.