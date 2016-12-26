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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев показал Алмазбеку Атамбаеву автомобиль, на котором он ездит по выходным (фото)

CA-NEWS (UZ) - В рамках рабочего визита Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев посетили предприятие «Man Auto-Uzbekistan», где была также организована выставка автомобилей узбекского производства.

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Как сообщалось ранее, Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев в субботу посетили совместное узбекско-германское предприятие «Man Auto-Uzbekistan», где была организована выставка специальной и сельскохозяйственной техники.

В павильонах был представлен также весь автопром Узбекистана, в том числе легковой транспорт.

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"Машины бюджетные, нормальные", - сказал президент РУз Шавкат Мирзиеев, показывая ряды авто своему кыргызскому коллеге.

"За последние четыре года в Бишкеке количество машин в четыре раза увеличилось. Откуда только не привозят! Даже радиоактивные", - признался ему Алмазбек Атамбаев.

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"А это последняя Nexia, совершенно новая", - заметил Шавкат Мирзиеев.

"Красивая машина", - сказал Атамбаев.

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"А это Chevrolet Malibu. По субботам-воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная", - отметил Шавкат Мирзиеев, предложив своему кыргызскому коллеге присесть за руль другого авто - Chevrolet Captiva.

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Далее главы государств прошли в другой павильон, где было представлено собственное производство Узбекистана: пластиковые окна, бытовая техника, текстиль, ковры, лекарства, вина и многое другое. Два детских манекена были в спортивной форме цвета флагов Узбекистана и Кыргызстана.

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В ходе встречи с Атамбаевым в расширенном формате Мирзиеев отметил, что на заводе показали не все. "Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент", - сказал он.

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Комментарии (12)
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ular_32
11:22, 26 декабря 2016
1000
Талкаланган КыргызАвтоМашты корсотобузда
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aikut15
11:05, 26 декабря 2016
Отношения налаживается это хорошо, надеюсь они не будут нам толкать уз. машины
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frunze17
10:58, 26 декабря 2016
А у нас никакого производства нет, показывать нечего, распугали инвесторов, помнится по производству автомобилей сначала к нам инвесторы пришли, но наши такие откаты выкатили, что те плюнули и ушли к узбекам, теперь десятой дорогой обходят.
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1000
10:50, 26 декабря 2016
Что мы будем показывать г-ну Мирзиееву, когда он приедет к нам? Надо думать.
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Red_Shukhart
10:47, 26 декабря 2016
значит в скором времени будет поездка в Ташкент. видимо там и будут подробно обсуждаться планы сотрудничества.
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azazel902
10:38, 26 декабря 2016
Любопытный, видимо это Мирзиеев сделал выводы на политике Каримова, поэтому он по другому начал относиться к соселам, налаживает отношения
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Umny
10:32, 26 декабря 2016
Главное - разрешить пограничные вопросы, а остальное будет норм. )
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lybopytnyi
10:25, 26 декабря 2016
надеюсь Алешка сделает выводы или как всегда все останется в мемуарах президента?
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zakir777
10:19, 26 декабря 2016
Вот видно, что добрый дядька этот Мирзиеев. Видимо действительно, добрый и простой пахарь. Именно таких послушных пахарей и держал Каримов в своей команде. Очень рад что отношения налаживаются, это просто великолепно! От тесных экономических и политических связей, наши государства и народы получат только пользу! Надеюсь, что эта тенденция так и сохранится))
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gesha
10:11, 26 декабря 2016
Ну в общем-то светская беседа ни о чем. Главное, что Мирзиеев показывает доброжелательный настрой, а это значит, что у нас впервые за 25 лет появилась возможность наладить отношения с Узбекистаном.
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DinaDinad
10:05, 26 декабря 2016
даже по тону разговора видно, что Мирзиеев настроен на дружбу с нами, рада, что все налаживается с соседом.
комментарий удален администрацией сайта
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akimem11
10:02, 26 декабря 2016
и треснул лед, надеюсь на крепкое и дружественное сотрудничество между нашими государствами
кто есть кто
Бектемиров Руслан Канжарбекович
заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Ногойбаев Болотбек Бердибекович
экс-директор агентства по контролю наркотиков (АКН)
Курманов Рустам Абдыкайыпович
экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
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