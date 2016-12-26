Шавкат Мирзиёев показал Алмазбеку Атамбаеву автомобиль, на котором он ездит по выходным (фото)

CA-NEWS (UZ) - В рамках рабочего визита Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев посетили предприятие «Man Auto-Uzbekistan», где была также организована выставка автомобилей узбекского производства.

Как сообщалось ранее, Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев в субботу посетили совместное узбекско-германское предприятие «Man Auto-Uzbekistan», где была организована выставка специальной и сельскохозяйственной техники.

В павильонах был представлен также весь автопром Узбекистана, в том числе легковой транспорт.

"Машины бюджетные, нормальные", - сказал президент РУз Шавкат Мирзиеев, показывая ряды авто своему кыргызскому коллеге.

"За последние четыре года в Бишкеке количество машин в четыре раза увеличилось. Откуда только не привозят! Даже радиоактивные", - признался ему Алмазбек Атамбаев.

"А это последняя Nexia, совершенно новая", - заметил Шавкат Мирзиеев.

"Красивая машина", - сказал Атамбаев.

"А это Chevrolet Malibu. По субботам-воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная", - отметил Шавкат Мирзиеев, предложив своему кыргызскому коллеге присесть за руль другого авто - Chevrolet Captiva.

Далее главы государств прошли в другой павильон, где было представлено собственное производство Узбекистана: пластиковые окна, бытовая техника, текстиль, ковры, лекарства, вина и многое другое. Два детских манекена были в спортивной форме цвета флагов Узбекистана и Кыргызстана.

В ходе встречи с Атамбаевым в расширенном формате Мирзиеев отметил, что на заводе показали не все. "Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент", - сказал он.