РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Токаев выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154
CA-NEWS (KZ) -

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter- аккаунте выразил свои соболезнования России в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154.

"Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Трагедия!" - написал сенатор.

Ранее он уже высказывался на своей странице по случаю трагедии. "К огромному сожалению, погибла Елизавета Глинка (Доктор Лиза), чья благотворительная деятельность принесла облегчение тысячам страждущих", - отмечал Токаев.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря.

По данным ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Бектемиров Руслан Канжарбекович
заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Ногойбаев Болотбек Бердибекович
экс-директор агентства по контролю наркотиков (АКН)
Курманов Рустам Абдыкайыпович
экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com