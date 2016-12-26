Токаев выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter- аккаунте выразил свои соболезнования России в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154.

Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Трагедия! — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 25 декабря 2016 г.

"Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Трагедия!" - написал сенатор.

Ранее он уже высказывался на своей странице по случаю трагедии. "К огромному сожалению, погибла Елизавета Глинка (Доктор Лиза), чья благотворительная деятельность принесла облегчение тысячам страждущих", - отмечал Токаев.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря.

По данным ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.