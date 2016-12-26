Запрет на ввоз турецких овощей в Россию может быть снят
- Азия и мир, экономика
- 9:37, 26 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор ожидает принятия решения по возобновлению поставок турецких овощей 26-27 декабря, заявил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
«Сейчас идет техническая работа, она еще не закончена. Я думаю, на следующей неделе мы ожидаем принятия решения», - сказал Алексеенко.
Он уточнил, что поставки будут возобновлены сразу после принятия решения, «когда будет определен регион, предприятия, то есть все технические подробности».
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял о том, что Россельхознадзор уже на этой неделе может снять запрет на поставки в Россию баклажанов, кабачков и салата из Турции.
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