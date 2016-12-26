Запрет на ввоз турецких овощей в Россию может быть снят

- Россельхознадзор ожидает принятия решения по возобновлению поставок турецких овощей 26-27 декабря, заявил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«Сейчас идет техническая работа, она еще не закончена. Я думаю, на следующей неделе мы ожидаем принятия решения», - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что поставки будут возобновлены сразу после принятия решения, «когда будет определен регион, предприятия, то есть все технические подробности».

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял о том, что Россельхознадзор уже на этой неделе может снять запрет на поставки в Россию баклажанов, кабачков и салата из Турции.