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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Оренбурга скончался из-за суррогатного алкоголя из Казахстана
CA-NEWS (KZ) -

Несколько человек в Оренбургской области отравились настойкой на метиловом спирте из Казахстана, один из отравившихся умер в больнице, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального правительства в воскресенье, передает "Интерфакс-Казахстан".

"Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. (...) В числе напитков, ставших причиной отравления, - контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека.

Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что все случаи отравления произошли в конце этой недели.

В связи со случившимся в воскресенье губернатор Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров областного правительства, руководителей управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УМВД.

Как сообщалось, на прошлой неделе в микрорайоне "Ново-Ленино" Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. По данным на 23 декабря, от отравления суррогатом погибли 75 человек. В больницах остаются 19 человек.

По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

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