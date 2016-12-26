Глава оборонного комитета Совета Федерации РФ назвал предварительную причину крушения Ту-154

CA-NEWS (CA) - Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", - цитирует его слова РИА Новости.

По его мнению, есть две версии случившегося - либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", - сказал сенатор.

Бортовые самописцы самолета Ту-154 будут искать на дне Черного моря, используя спецтехнику, развертывается группировка водолазов, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Бортовые самописцы в данного типа самолетах Ту-154, к сожалению, не оборудованы радиомаяками, поэтому мы будем их искать на дне, в тех фрагментах самолета, которые, надеюсь, сохранились", - сообщил министр журналистам.

К месту трагедии прибывают водолазы по линии МЧС и глубоководные спускаемые аппараты, добавил Соколов.

Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. В настоящее время из воды подняты 11 тел погибших, операция по спасению продолжается.