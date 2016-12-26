Назарбаев, Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили сирийский вопрос
CA-NEWS (KZ) -
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обстоятельно обсудили Сирию, в разговоре принял участие глава Казахстана Нурсултан Назарбаев,сообщает пресс-служба Кремля.
Состоялся… обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России", — говорится в сообщении.
Ранее российский и турецкий лидеры выразили заинтересованность в проведении в Астане мирных переговоров конфликтующих сторон в Сирии.
Ранее российский и турецкий лидеры выразили заинтересованность в проведении в Астане мирных переговоров конфликтующих сторон в Сирии.
По словам президента РФ Владимира Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.
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