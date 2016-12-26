Турция и Россия могут доверять друг другу, - Чавушоглу, глава МИД

- Азия и мир, политика
- 9:59, 26 декабря 2016
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«Турция также выполнила взятые на себя обязательства. Турция и Россия доверились друг другу в этих стратегически важных вопросах. Наши страны поняли, что могут доверять друг другу», - отметил Чавушоглу.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много раз обсуждал сирийский вопрос с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидерами других стран.
«Переговоры велись также на уровне МИД. Анкара не преследует никаких интересов в этих вопросах и делает все от нее зависящее только ради человечности», - отметил Чавушоглу.
По словам министра, Турция продолжит борьбу с терроризмом как на своей территории, так и за ее пределами.
«Хочу обратиться к тем, кто осуждает Анкару за присутствие турецких военных в сирийском Эль-Бабе. Террористы ДЕАШ из этих регионов проникают в Турцию. Разве не от их рук гибнут наши мирные жители в Газиантепе, и разве не наша обязанность после этого бороться с террористами?», - отметил Чавушоглу.