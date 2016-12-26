Турция и Россия могут доверять друг другу, - Чавушоглу, глава МИД

Россия выполнила все свои обязательства по достижению перемирия в Сирии и доставке гуманитарной помощи в эту страну, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании глав органов местного самоуправления в Анталье, передает 25 декабря турецкий портал "Анадолу".

«Турция также выполнила взятые на себя обязательства. Турция и Россия доверились друг другу в этих стратегически важных вопросах. Наши страны поняли, что могут доверять друг другу», - отметил Чавушоглу.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много раз обсуждал сирийский вопрос с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидерами других стран.

«Переговоры велись также на уровне МИД. Анкара не преследует никаких интересов в этих вопросах и делает все от нее зависящее только ради человечности», - отметил Чавушоглу.

По словам министра, Турция продолжит борьбу с терроризмом как на своей территории, так и за ее пределами.

«Хочу обратиться к тем, кто осуждает Анкару за присутствие турецких военных в сирийском Эль-Бабе. Террористы ДЕАШ из этих регионов проникают в Турцию. Разве не от их рук гибнут наши мирные жители в Газиантепе, и разве не наша обязанность после этого бороться с террористами?», - отметил Чавушоглу.