ЦИК Туркменистана зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента

CA-NEWS (TM) - Центризбирком Туркменистана зарегистрировал четырех кандидатов в президенты на предстоящих 12 февраля 2017 года выборах главы государства, сообщают госинформагентство.

Первым в качестве претендентов на высший государственный пост ЦИК страны зарегистрировал действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова отДемократической партии

«Среди зарегистрированных – заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Аннанепесов Максат Ковусович, председатель правления Акционерного коммерческого банка «Рысгал», депутат Меджлиса Аталыев Бекмырат Сахетмырадович, председатель Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Оразов Дурдыгылыч. Всем им вручены соответствующие удостоверения», - говорится в сообщении.

В продолжение заседания были подведены краткие итоги и дана оценка проведённой работе, рассмотрен график встреч кандидатов на пост президента Туркменистана с избирателями, а также их выступлений на телевидении.

Всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для встреч с электоратом, выступлений на предвыборных собраниях, совещаниях и заседаниях, а также в средствах массовой информации.

На всех избирательных участках продолжается составление списков избирателей.

Напомним, согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Впервые президентские выборы в Туркменистане пройдут в условиях многопартийности и в выборах главы государства примут участие три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия.