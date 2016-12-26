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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министра Индии Н.Моди обвинили в получении взяток на сумму $6 млн
CA-NEWS (CA) - Вице-президент ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в получении взяток на сумму около $6 млн в его бытность главным министром штата Гуджарат, - пишет "Ъ".

премьер-министр индии Эти обвинения прозвучали в ходе поездки Рахула Ганди в Гуджарат — родной штат Нарендры Моди, ставшие стартовой площадкой для его прихода в большую политику.

По версии Ганди, две индийские компании — Aditya Birla Group и Sahara в свое время выплатили Нарендре Моди более $6 млн для получения поддержки со стороны властей штата в ходе реализации крупных бизнес-проектов.

Рахул Ганди также обрушился на инициированную премьером полтора месяца назад денежную реформу, в ходе которой из оборота были выведены купюры достоинством 500 и 1000 рупий. "Демонетизация Нарендры Моди — это атака не на теневые доходы, а на бедных честных соотечественников. Крестьяне покупают семена не по кредитной карте, а за наличные, которые у них отобрали",— напомнил Рахул Ганди. Не обошел он стороной и весьма болезненную для ряда индийских штатов проблему племен, лишающихся земель в ходе продолжающейся урбанизации. "Вы убиваете далитов (представители низших каст.— прим. "Ъ") здесь, в Гуджарате, и они живут в страхе",— негодовал он.

"У нас есть доказательства, что мы имеем дело с очевидным случаем коррупции, и суд должен провести расследование, какие выплаты Моди делали Aditya Birla Group и Sahara",— заявил на пресс-конференции в Дели официальный представитель партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК - правящая партия в Индии до прихода Моди к власти) Рандип Сурджевала.

Первый для правительства Нарендры Моди коррупционный скандал стал раскручиваться, после того как в ходе недавних аудиторских проверок компаний Aditya Birla Group и Sahara всплыли факты выплат в размере 400 млн рупий (около $6 млн) некоему лицу, обозначенному в финансовых документах как "ГМ Гуджарата". По одной из версий, "ГМ Гуджарата" — это не кто иной, как бывший главный министр штата Нарендра Моди. Соответствующий запрос в верховный суд страны уже направил адвокат Прасант Бхушан, известный своим участием в громких коррупционных процессах. В самих компаниях Aditya Birla Group и Sahara от комментариев пока воздерживаются.

Напомним, что в начале ноября под лозунгом кампании по борьбе с теневой экономикой и коррупцией правительство Моди изъяло из оборота купюры достоинством 500 и 1000 рупий — самые крупные в стране. Гражданам было предложено до 31 декабря либо однократно обменять старые крупные купюры на купюры меньшего достоинства (сумма обмена не должна превышать 2 тыс. рупий), либо положить их на счет в банке и в дальнейшем производить расчеты с помощью пластиковых карт. В ходе демонетизации из оборота должны быть выведены 86% наличных средств.

Однако усилия Нарендры Моди встретили неоднозначную реакцию в обществе, учитывая, что более 90% платежей осуществляется за наличные средства: для сотен миллионов индийцев пластиковые карты остаются экзотикой.

Этой ситуацией и пытается воспользоваться политическая династия Неру--Ганди, которая после 2014 года утратила былое влияние и отошла на второй план индийской политики, - отмечает "Ъ".

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