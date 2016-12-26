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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов тайно покинул Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов тайно покинул Казахстан, о  своём решении покинуть Казахстан главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов сообщил постфактум со своей страницы в Facebook.

"Я покинул Казахстан. Навсегда, надеюсь. Это решение я принял быстро и неожиданно для себя", – начал длинный пост Бекжан Идрисов.

По его словам, главная причина неожиданной, но вынужденной поездки, в уголовном деле, возбуждённом против издателя Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина.

"Следствие поставило передо мной выбор: либо я сажусь рядом с Габдуллиным, либо даю показания против него. После второго допроса в Астане мне уже не просто намекали, что посадят рядом с Габдуллиным, а и придумали повод – за дачу ложных показаний", – сообщил Бекжан Идрисов.

По словам журналиста, у него не было выбора, пишет издание Informburo.kz.

"Поэтому я купил билет и улетел из Казахстана. Как оказалось, вовремя, ибо сейчас прокуратура выставила на меня красные флажки – розыск и задержание", – утверждает Бекжан Идрисов.

Журналиста и издателя сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина задержали в середине ноября. Его подозревают в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ Central Asia Monitor и Radiotochka.kz.

Весной этого года на сайте появилась статья про имущество, которым владеет семья депутата Гульжаны Карагусовой. Материал вызвал широкий общественный резонанс и позже был удалён с веб-портала.

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