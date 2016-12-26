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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Гарлыкский горнорудный комбинат в Туркменистане введут в строй 31 марта 2017 года
CA-NEWS (TM) - Для ускорения строительства Гарлыкского горнорудного комбината по производству калийных удобрений в Койтендагском этрапе Лебапского привлечены дополнительные силы местных предприятий, число задействованных работников увеличено, закуплены на внутреннем рынке необходимые строительные материалы, сообщает гос инофрм агентство Туркменистана.

Задействовано необходимое количество строительной техники.

Строительство комплекса осуществляется в соответствии с Соглашением, заключённым Государственным концерном «Туркменхимия» с ОАО «Белгорхимпром» Республики Беларусь. Белорусская сторона намерена завершить все работы по наземным объектам до 1 февраля 2017 года, по подземным – до 20 февраля и сдать объект полностью 31 марта.

Новый для Туркменистана промышленный гигант – горно-обогатительный комплекс по производству калийных удобрений будет введен в строй в соответствии с комплексной программой индустриализации, нацеленной на реализацию экономического потенциала страны, наращивания экспорта, отмечается в сообщении.

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