В Ашхабаде установили 39-метровую главную ёлку страны (фото)

CA-NEWS (TM) - Церемония зажжения огней на главной елке в Туркменистане высотой около 39 метров традиционно состоялась на площади перед столичным культурно-развлекательным центром «Älem», сообщает в пятницу госинформагентство страны.

В торжестве приняли участие всеми любимые персонажи – Аяз баба и Гарпамык, популярные эстрадные исполнители и театральные коллективы, юные артисты. В их числе – детские танцевальные ансамбли «Шaтлык», «Aкпамык», «Рухубелент чагалар», «Гызылгызджагаз», «Джошгун» и др., артисты Национального драматического театра имени Алп Арслана и Государственного театра кукол, веселые клоуны и жонглеры туркменского цирка, ловкие акробаты цирковой труппы института культуры.

Аяз баба и Гарпамык поздравили участников праздника, собравшего тысячи юных ашхабадцев и гостей столицы, с наступающим Новым – 2017 годом.

«Кульминационным моментом шоу стала засверкавшая по желанию ребят и мановению волшебной палочки Аяз баба красавица-ёлка. Чудесными огоньками в этот момент зажглись и все новогодние ёлки, установленные на главных площадях городов и сёл страны, где сегодня также проходят красочные представления, звучат стихи и песни», - говорится в сообщении.

По сценарию, путь к главной ёлке страны Аязбаба начал с заснеженных вершин Койтендага и посетил места, ознаменованные яркими событиями завершающегося года.

Завершилось торжество большим концертом с участием детского хора, популярных эстрадных певцов, исполнивших весёлые песни, посвящённые встрече Нового года.