Сын Александра Лукашенко сказал, что не хочет становиться президентом, когда вырастет

- Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко 12-летний Николай Лукашенко заявил, что не хотел бы возглавить страну, когда вырастет. «Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов»,— приводит его слова белорусское издание «Наша Нiва».

По его словам, будущая профессия еще не выбрана. При этом сегодня мальчик задумывается о карьере врача или военного. «Может, стал бы врачом. Помогать людям — это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать»,— сказал сын Александра Лукашенко.