Эмомали Рахмон отбыл в Санкт-Петербург на внеочередной саммит СКБ ОДКБ
- Таджикистан, политика
- 10:38, 26 декабря 2016
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел сегодня в Санкт-Петербург для участия во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщается, в этой поездке президента сопровождают помощник главы государства по вопросам внешней политики Азамшо Шарифи и другие официальные лица.
В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности.
Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.
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