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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон отбыл в Санкт-Петербург на внеочередной саммит СКБ ОДКБ
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел сегодня в Санкт-Петербург для участия во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в этой поездке президента сопровождают помощник главы государства по вопросам внешней политики Азамшо Шарифи и другие официальные лица.

В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности.

Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

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Комментарии (1)
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lybopytnyi
10:49, 26 декабря 2016
не понимаю зачем эти показухи.если и так понятно что наша республика к примеру Непримет участие в конфликте двух стран.Наши скажут ваши проблемы сами и решайте не будем же мы воевать с Украиной или азейбайджаном ]:->
кто есть кто
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