Эмомали Рахмон отбыл в Санкт-Петербург на внеочередной саммит СКБ ОДКБ

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел сегодня в Санкт-Петербург для участия во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в этой поездке президента сопровождают помощник главы государства по вопросам внешней политики Азамшо Шарифи и другие официальные лица.

В рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации и обеспечение ее текущей деятельности.

Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.