Саудовская Аравия предложила для сотрудничества с Монголией сферы животноводства и добычи полезных ископаемых

CA-NEWS (MNG) - Председатель ВГХ (парламент) Миегомбо Энхболд, совершающий визит в страны Персидского залива, прибыл в Саудовскую Аравию после посещения ОАЭ, сообщает Монцамэ.

Поездка спикера парламента в страны Персидского залива носит рабочий характер.

В Эр-Рияде спикер парламента Монголии встретился с принцем Абдуллой бин Абдулрахманом бин Абдулазизом Аль-Саудом для обмена мнениями о нынешнем уровне двусторонних отношений и перспективах сотрудничества.

«Наша страна активно развивает взаимодействие со странами Ближнего Востока, и считает необходимым расширить отношения с Саудовской Аравией. У обеих стран есть возможности для сотрудничества во многих отраслях, например в инвестиционной, горнорудной, градостроительной и инфраструктурной отраслях», - отметил Энхболд, подчеркнув важность сотрудничества высших законодательных органов двух стран.

Упоминая о трудном экономическом положении в Монголии, глава парламента выразил заинтересованность Монголии в совместной реализации проектов и программ и привлечении кредитной помощи со стороны Саудовской Аравии.

Принц, со своей стороны подчеркнул, что Саудовская Аравия стремится развивать установленные с Монголией отношения. «Если наша внешняя политика в одно время направлялась в Европу, то за последние годы мы стали стремиться развивать равноправное взаимодействие со всеми государствами мира. Взаимодействие в торгово-инвестиционном направлении станет одной из наших целей в связях со странами Центральной Азии, в том числе и с Монголией», - отметил принц Саудовской Аравии и упомянул о том, что он хорошо осведомлён об экономической обстановке в Монголии.

«Мы возьмём во внимание ваше предложение и просьбу и будем рады помочь Монголии, с которой наша страна имеет дружественные отношения», - подчеркнул он обращаясь к главе монгольского парламента.

Принц отметил, что в сотрудничестве с Монголией саудовская сторона особо выделяет сельскохозяйственную отрасль, в том числе животноводство и импорт мяса, мясных продуктов и зерна. В ответ на этот вопрос спикер дал обширную информацию.

Монголия является развивающейся страной, поэтому развертывание сотрудничества считаю возможным также и в других отраслях, и назвал горнодобывающую промышленность, в том числе разведку и добычу золота возможными отраслями для двустороннего сотрудничества. При этом он добавил, что его страна накопила существенный опыт в направлении геофизических поисков и разведки рудных полезных ископаемых. «Если наши страны сумеют развернуть взаимодействие в вышеперечисленных мною отраслях, то в отношениях между двумя странами откроется совершенно новая эра. Для этого нужно увеличить взаимные политические визиты на высшем и высоком уровнях», - отметил принц Абдулла Рахман и пообещал направить в Монголию в ближайшем времени группу по изучению возможностей развития торгово-экономического сотрудничества.

Монголия установила дипломатические отношения с Саудовской Аравией в 2007 году. Принц Саудовской Аравии и министр нефти страны Монголию посещали в личных целях. В апреле 2014 года в Саудовскую Аравию с визитом посетил бывший министр иностранных дел Монголии Л.Болд.