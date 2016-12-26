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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7
CA-NEWS (CA) - Эквадор Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане предупредил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи км от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.

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