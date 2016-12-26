В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7
- Азия и мир, происшествия
- 10:45, 26 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон.
Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.
Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане предупредил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи км от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.
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