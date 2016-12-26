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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России в связи с крушением Ту-154
CA-NEWS (TM) - Flag-TurkmeniiПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолёта Ту-154 Минобороны в акватории Чёрного моря.

«Глава государства также выразил от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично слова глубокого сопереживания и поддержки в этот трудный момент семьям, родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. В настоящее время из воды подняты 11 тел погибших, операция по спасению продолжается.

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