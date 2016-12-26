Под Саратовом граждане Узбекистана 6 дней провели в сломанном автобусе

- В Пугачевском районе Саратовской области группа спасателей вызволила из беды граждан Узбекистана, которые 6 суток провели в сломанном автобусе.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на пульт дежурного утром 24 декабря. Пассажирский транспорт, следовавший из Ростова-на-Дону в Ташкент, вышел из строя в черте райцентра. На тот момент он перевозил 43 человека.

«Люди вместо того, чтобы вызвать нас, все это время оставались у обочины и названивали в транспортную компанию. Ее представители обещали приехать, решить проблему, но за 6 дней так ничего и не предприняли. Некоторые из пассажиров предлагали обратиться за помощью к спасателям, но водители по какой-то причине отговаривали их. Позже выяснилось, что у некоторых была просрочена регистрация. В итоге все сдались, когда закончилась солярка и еда. На момент нашего приезда многие попросту рисковали получить обморожение или замерзнуть», - рассказали ИА «Регион 64» сотрудники местной ПСС.

По их словам, среди пассажиров находилась 24-летняя беременная девушка, которую доставили в городскую больницу с высокой температурой и открытым кровотечением. Там ей оказали первую медицинскую помощь, однако от дальнейшей госпитализации пострадавшая отказалась.

«Девушка боялась, что уедут без нее, хотя такого риска не было. При этом она не имела никаких денег. Наш начальник в ближайшей аптеке купил ей необходимые лекарства, которые прописали в больнице. Мы с коллегами выделили некоторую сумму из общей копилки», - отмечают сотрудники ведомства.

Остальных потерпевших по распоряжению районной администрации покормили в местном кафе, после чего разместили на вокзале с последующим решением вопроса об их возвращении в Узбекистан. На данный момент все пассажиры направляются домой. Транспортная компания, перевозившая их изначально, так и не предприняла никаких действий для исправления ситуации.

«А тот сломанный автобус все еще стоит на прежнем месте. Его невозможно починить: модель очень старая, нужные запчасти не нашлись ни в Саратове, ни в Пугачеве», - подчеркнули собеседники агентства.