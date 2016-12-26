Минздрав Узбекистана запустил виртуальную приёмную
- Узбекистан, общество
- 11:08, 26 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - Запущена виртуальная приемная министра здравоохранения Республики Узбекистан, сообщается на официальном сайте Минздрава.
По инициативе Президента Шавката Мирзиёева 2017 год в нашей стране объявлен «Годом диалога с народом и интересов человека». Исходя из этого, с целью налаживания с населением более эффективного диалога, всесторонне изучать нерешенные проблемы, заявления, жалобы или предложения по оказываемым в стране гарантированным и другим медицинским услугам, создана виртуальная приемная министра здравоохранения Республики Узбекистан.
Теперь граждане могут напрямую отправлять свои обращения в вышеуказанную виртуальную приемную через официальный веб-сайт министерства www.minzdrav.uz.
Как отмечается на сайте, обращение будет рассмотрено лично министром здравоохранения Республики Узбекистан, взято под контроль и решено в рамках закона.
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