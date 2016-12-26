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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана отказался от телеэфира в пользу других кандидатов

CA-NEWS (TM) - бердымухамедов Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отказался от положенного ему времени на телевидении в пользу других кандидатов на высший государственный пост в стране, сообщает госинформагентство страны.

«Я прошу Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов выделенное мне для выступлений на телевидении время распределить между другими кандидатами на пост Президента Туркменистана. Всем кандидатам я желаю успеха!», - отметил он в ходе выступление по национальному телевидению.

Ранее, ЦИК Туркменистана зарегистрировал всех кандидатов на президентских выборах, назначенных на 12 февраля. Один из них — действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов от Демократической партией Туркменистана.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана выдвинул председателя коммерческого банка «Рысгал» Бекмырата Аталыева кандидатом в президенты. Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидатом в президенты главу одного из своих региональных отделений Дурдыклыча Оразова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Впервые президентские выборы в Туркменистане пройдут в условиях многопартийности и в выборах главы государства примут участие три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия.

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