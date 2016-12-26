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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон выразил соболезнования В.Путину в связи с крушением самолета
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением военно-транспортного самолета, сообщает пресс-служба главы республики.

Как отмечается, в телеграмме говорится, что президент глубоко потрясен трагическим известием о крушении в акватории Черного моря военно-транспортного самолета, на борту которого находились российские военнослужащие, представители творческих коллективов и средств массовой информации.

"В этот скорбный час мы, в Таджикистане, вместе с Вами разделяем боль этой тяжелой утраты.

Прошу передать наши искренние соболезнования и чувства сопереживания всем родным и близким погибших», - говорится в тексте соболезнования.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России потерпел накануне крушение спустя семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ.

Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Воздушно-космических сил России Хмеймим.

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