США в 2017 году выделят $4,26 млрд на Афганистан
- Азия и мир, политика
- 11:34, 26 декабря 2016
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- Обновлено: 11:54, 26 декабря 2016
CA-NEWS (CA) - Президент США Барак Обама в пятницу, 23 декабря подписал законопроект о военных расходах в 2017 году, согласно которому $4,26 млрд. будут выделены на нужды афганских сил безопасности, сообщает афганский телеканал Tolo. Данную информацию подтверждает местное издание Khama Press.
Obama authorizes $4.26 billion for Afghan forces by signing defense billhttps://t.co/DViPTlpYnz pic.twitter.com/JjDFqXQa57— Khaama Press (KP) (@khaama) December 24, 2016
Как сообщается в документе, около $3,3 млрд. будут предоставлены Министерству обороны Афганистана, в то время как Министерство внутренних дел получит финансовые средства в размере $930 млн.
Выделенные средства пойдут на развитие инфраструктуры, закупку транспортных средств и военного оборудования, а также на обучение афганских сил безопасности и проведение военных операций.
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