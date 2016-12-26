В Ташкенте весной пройдёт Международная узбекская туристическая выставка

- В Ташкенте 13-14 апреля 2017 года состоится 5-я Международная узбекская туристическая выставка - Мир отдыха 2017, сообщило посольство Узбекистана в Кыргызстане.

Мероприятие ориентировано на развитие международного и внутреннего туризма, где участники могут продемонстрировать и предложить свои услуги и туристические продукты для весенне-летнего сезона. Они также будут иметь возможность подписывать соглашения с крупными туроператорами и гостиницами со всего мира, а также обсудить планы действий на рынке туризма до начала туристического сезона.

Это событие дает практические знания через семинары, конференции, презентации иностранных компаний, а также фестиваль и мастер-классы узбекской и национальной кухни.

Мир отдыха - 2017 является ведущим международным событием Центральной Азии в сфере туризма. Это уникальная возможность участникам для проведения встреч и ведения деловых переговоров под одной крышей.