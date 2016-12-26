РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Ташкенте весной пройдёт Международная узбекская туристическая выставка
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 13-14 апреля 2017 года  состоится 5-я Международная узбекская туристическая выставка - Мир отдыха 2017, сообщило посольство Узбекистана в Кыргызстане.

Мероприятие ориентировано на развитие международного и внутреннего туризма, где участники могут продемонстрировать и предложить свои услуги и туристические продукты для весенне-летнего сезона. Они также будут иметь возможность подписывать соглашения с крупными туроператорами и гостиницами со всего мира, а также обсудить планы действий на рынке туризма до начала туристического сезона.

Это событие дает практические знания через семинары, конференции, презентации иностранных компаний, а также фестиваль и мастер-классы узбекской и национальной кухни.

Мир отдыха - 2017 является ведущим международным событием Центральной Азии в сфере туризма. Это уникальная возможность участникам для проведения встреч и ведения деловых переговоров под одной крышей.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Бектемиров Руслан Канжарбекович
заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Ногойбаев Болотбек Бердибекович
экс-директор агентства по контролю наркотиков (АКН)
Курманов Рустам Абдыкайыпович
экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com