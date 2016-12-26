Такие утраты невозместимы - министр культуры и спорта Казахстана о крушении Ту-154

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования России в связи с крушением самолета Ту-154, передает Tengrinews.kz.

"Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем. Большинство погибших - участники хора знаменитого на весь мир ансамбля имени Александрова. Уникальный военный музыкальный коллектив с почти вековой историей. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова - один из крупнейших музыкальных коллективов страны. Основной организатор и первый музыкальный руководитель - профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского генерал-майор Александр Васильевич Александров.

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале ансамбль впервые исполнил песню "Священная война". В 1949 году ансамблю было присвоено имя его основателя - А.В. Александрова, выступал во многих горячих точках: Югославии, Афганистане, Приднестровье. Их поездки в Сирию стали продолжением давних традиций коллектива", - поделился член правительства Казахстана на своей странице в Facebook.

По его словам, это легендарный коллектив, который всегда поддерживал бойцов в трудных ситуациях, отправлялся вслед за ними в самые горячие точки. "Ансамбль занимался культурной дипломатией. Они всецело отдавались публике, дарили зрителям свой талант. Такие утраты невозместимы, вызывают глубочайшую скорбь", - заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

26 декабря объявлен в России общенациональным днем траура.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".