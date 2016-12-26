Программное заявление кандидата в президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов представил свое программное заявление, сообщает 25 декабря госинформагентство.

«Я поставил перед собой главную цель – осуществить целый комплекс мер, направленных на обеспечение процветания независимого нейтрального Туркменистана в третьем тысячелетии», - отметил он.

«Превращение прекрасного Отечества в страну стабильности, счастья и благополучия, возведение в нашей любимой Родине беломраморных сел и городов, достижение во всех направлениях высоких рубежей, доведение уровня жизни родного народа до самых высоких мировых стандартов составляет суть национальных программ», - подчеркнул Бердымухамедов.

Для успешного претворения в жизнь принятых нами программ я поставил перед собой следующие основные задачи:

— мы ещё более укрепим фундаментальные основы вечного и нерушимого Туркменского государства, значительно увеличим его экономический потенциал. Улучшим социально-бытовые условия наших счастливых граждан, на более высокие уровни поднимем духовное совершенство нации и возрождение;

— достигнув в промышленности и в сельском хозяйстве, в предпринимательстве высокой производительности труда, внедрим в жизнь экономические механизмы дальнейшего увеличения объёмов вывода конкурентоспособных туркменских товаров на международные рынки и доведём доход на душу населения до уровня передовых государств;

— путём создания всех условий, которые откроют широкие возможности для развития науки и образования, культуры и гуманитарной сферы, и, опираясь на богатое национальное духовное и культурное наследие, достигнем того, чтобы туркменский народ прославился в мире как народ-строитель, народ-созидатель;

— ещё более укрепим социальную защищённость нашего народа, в этом плане будем последовательно совершенствовать законодательство в соответствии с современными требованиями. Также, в соответствии с Государственной программой «Здоровье» обеспечим медицинское обслуживание наших граждан на уровне развитых государств. Мы и далее будем продолжать работу по строительству Домов здоровья, центров охраны здоровья, больниц и лечебно-оздоровительных центров;

— будем успешно и последовательно претворять в жизнь Национальную программу по развитию сёл. Улучшим мелиоративное состояние посевных площадей. Руководствуясь принципами предков, утверждавших, что «капля воды – крупица золота» и высоко почитавших воду, обеспечим рациональное использование водных ресурсов страны и возведём гидроирригационные сооружения, предназначенные для эффективного использования воды. Предпримем все необходимые меры для полного обеспечения водой посевных площадей. Внедрим самые передовые технологии в водохозяйственную отрасль страны;

— вдоль коллекторов, ведущих к Туркменскому озеру, создадим населённые пункты со всеми удобствами для проживания и вдоль этих водоёмов со своеобразной природой и растительным миром создадим широкие посевные площади галофитов – растений, дающих годные к употреблению вкусные плоды на засолённой воде;

— в соответствии с принятыми программами обратим особое внимание на развитие промышленных отраслей страны, создание электронной промышленности, на превращение нашей страны в индустриально развитое государство;

— для наших граждан, проживающих в городах и в этрапах, создадим хорошие социально-бытовые условия и примем все меры для того, чтобы на местах все улицы были асфальтированы и освещены, чтобы в сёлах были созданы условия, не уступающие городским;

— реконструируем междугородние и сельские дороги и мосты и наладим работу пассажирских автобусов между населёнными пунктами;

— создав во всех населённых пунктах малые центры по бытовому обслуживанию населения, наладим в них работу современных бань, спортивных площадок для детей и юношества, центров здоровья и киноконцертных центров, цехов народных ремёсел, а также пунктов технического обслуживания транспортных средств;

— обеспечим последовательный рост доходов населения;

— будем держать в центре внимания вопросы повышения заработной платы, пенсий, стипендий и государственных пособий, а также предоставления социальных льгот гражданам;

— предпримем все меры для обеспечения трудовой занятости граждан страны, особенно молодёжи, для получения ими современного образования;

— продолжим строительство жилья со всеми удобствами, образовательных, спортивных, санаторно-оздоровительных центров, объектов социально-культурного назначения;

— продолжим оказывать материальную поддержку семьям, и, обеспечив выделение в необходимых объемах средств, направленных на решение социально-бытовых вопросов каждой семьи, будем оказывать содействие в успешном решении вопросов семьи, являющейся первичной ячейкой общества, а также вопросов охраны здоровья матери и ребёнка;

— намечаем развитие туризма в соответствии с мировыми стандартами, коренное преобразование оздоровительно-санаторной системы также станет одним из важных направлений работы, проводимой в этом направлении в нашем государстве;

— осуществим дальнейшее совершенствование политической системы нашего общества. Укрепим органы местной исполнительной власти, ещё более демократизируем общественную жизнь;

— создадим благоприятные условия для развития предпринимательства в промышленности и сельском хозяйстве;

— для того, чтобы надёжно обеспечить рынок продовольственными товарами по низким и доступным ценам, будем претворять в жизнь необходимые меры, направленные на увеличение поголовья овец, крупного рогатого скота и птиц, на производство сельскохозяйственной продукции в больших объёмах;

— повысим эффективность работы местных выборных представительных органов власти – велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, ещё более повысим роль местных органов самоуправления – Генгешей в общественно-политической системе;

— и далее будем создавать необходимые условия для совершенствования работы вновь образованных партий;

— в тесном сотрудничестве с международными организациями продолжим борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, взяточничеством;

— усилим мощь Национальной армии, Военно-Морских сил, зорко стоящих на страже рубежей Родины пограничных соединений, ещё более усовершенствуем работу правоохранительных органов, а также обеспечим последовательное оснащение наших Вооруженных Сил современным вооружением и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих;

— обратим особое внимание на формирование нового поколения работников и специалистов, в совершенстве освоивших все современные коммуникационные и мультимедийные технологии;

— для того, чтобы направить природные богатства страны на обеспечение благополучной жизни граждан в достатке и изобилии, наладим совершенствование переработки нефтегазовой продукции, в особенности, глубокую переработку углеводородных ресурсов на основе самых современных технологий, производство пользующихся в мире большим спросом таких высококачественных продуктов, как бензин, полипропилен, сжиженный газ;

— приложим все усилия для того, чтобы V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде, продемонстрировали всему миру, что Туркменистан является государством, которое в международном спортивном мире пользуется большим авторитетом;

— и в дальнейшем продолжим совершенствовать работу систем связи и телерадиовещания, а также будем выводить в космическое пространство новые спутники, которые будут выполнять работу для всего нашего народного хозяйства;

— ещё более развивая созданную на экологически чистом побережье Каспия Национальную туристическую зону «Аваза», превратим её в один из самых известных в мире центров отдыха и оздоровления;

- в целях эффективного использования альтернативных источников энергии – солнца и ветра, окажем большую поддержку развитию этой сферы;

— принимая во внимание, что Туркменистан располагает замечательными климатическими и природными условиями для изучения космоса, создадим совершенный обсерваторный центр, оснащённый телескопами различной величины для наблюдений, проводимых туркменскими и зарубежными специалистами, обеспеченный необходимыми жилыми помещениями и рабочими кабинетами;

— вдоль прекрасных берегов туркменских рек, развернём работу по созданию центров отдыха для тех, кто любит отдыхать семьями и путешествовать на лодках, т.е. по созданию отстоящих друг от друга на расстоянии 40–50 километров зеленых зон;

— в целебных ущельях Копетдага, Койтендага и Сумбара, в заповедных местах Бадхыза, на берегах Амударьи, Мургаба и Каракум-реки, возведя силами туркменских строителей множество центров отдыха, создадим в этих центрах все условия для отдыха туркменских и зарубежных путешественников;

— вдоль дорог, ведущих в велаятские центры, через каждые 40–50 километров развернём строительство центров отдыха со всеми удобствами – расположенных в густой лесополосе чайхан с благоустроенными широкими площадками, своеобразных кемпингов – небольших гостиниц, а также современных центров обслуживания автотранспортных средств;

— сочетая доставшиеся нам – нынешним поколениям в наследство от славных государств, созданных огузами, богатые традиции и наши нынешние достижения, мы придём к великому духовному возрождению и уверенно будем идти вперёд и только вперед к новым высотам развития.

Ранее, ЦИК Туркменистана зарегистрировал всех кандидатов на президентских выборах, назначенных на 12 февраля. Один из них — действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов от Демократической партией Туркменистана.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана выдвинул председателя коммерческого банка «Рысгал» Бекмырата Аталыева кандидатом в президенты. Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидатом в президенты главу одного из своих региональных отделений Дурдыклыча Оразова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Впервые президентские выборы в Туркменистане пройдут в условиях многопартийности и в выборах главы государства примут участие три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия.