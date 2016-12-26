В Туркменистане население продолжает стоять в очередях за продуктами на фоне официальных сообщений об изобилии

CA-NEWS (TM) - В предпраздничные дни СМИ Туркменистана сообщили о выполнении распоряжения президента об обеспечении продовольственного изобилия. «Продукты питания заняли достойное место на прилавках рынков и магазинов», - сообщило государственное телевидение в новостном выпуске 23 декабря.

Распоряжение президента об обеспечении продовольственного изобилия в канун праздника, совпало с продолжающимся дефицитом основных продуктов питания, а также, других товаров, пользующихся спросом, в том числе сигарет.

Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык», в стране в канун нового года, наряду с официальными сообщениями об изобилии продуктов в столице, перед государственными магазинами можно увидеть и многолюдные очереди. Сотни людей выстраиваются в очереди в надежде купить основные продукты питания, такие как сахар, хлопковое и сливочное масло.

«Сегодня в микрорайоне Мир 2/2 у магазина № 79 чуть больше 40 человек выстроились в очередь за сахаром. В это же время у черного входа того же магазина выстроилась еще одна очередь, приблизительно 350-500человек, за сигаретами», - рассказал обозреватель из Ашхабада Аманмурад Бугаев.

Столичные государственные магазины начинают работать в семь утра, тогда как люди в надежде приобрести дефицитные продукты выстраиваются в очереди задолго от открытия магазина.

В то же самое время на некогда популярных крупных рынках Ашхабада, открывшихся в этом месяце после реконструкции, даже перед праздниками покупателей немного. «На рынках Алемгошар и Пайтагт, это бывшие Сумбар и Мир, торговля началась, но былого разнообразия по ассортименту и качеству нет. Например найти муку высшего сорта и различные сорта чая затруднительно», - рассказал один из местных покупателей.

Сообщается, также, что на традиционных новогодних базарах также покупателей немного. Нет традиционно оживленной торговлии на популярных среди столичных жителей рынках «Русском базаре» и «Текинском базаре».

Как сообщают собеседники покупательская способность населения за последний год резко снизилась и, в определенной мере, это связано с заметным подорожанием продуктов питания и товаров первой необходимости, а также коммунальных услуг.

С начала 2016 года продукты питания подорожали более чем на 30%, а квартплата почти в 10 раз. Стоимость бензина за год повысилась с 60 тенге до 1 маната.

На этой неделе правительство Туркменистана, в очередной раз, отчиталось об экономическом росте, зафиксированном на уровне 6.2% ВВП, среди наиболее успешных отраслей была отмечена и сфера торговли.

Тогда как, руководство страны и официальная пресса продолжают умалчивать экономические проблемы, с которыми сталкивается население, в том числе вопросы нехватки продовольствия, подорожания товаров и услуг, задержки выплат по заплатам, пенсиям и социальным пособиям.