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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Россия готова беспошлинно поставлять Астане 1 млн тонн бензина в год
CA-NEWS (KZ) -
Казахстан на период модернизации нефтеперерабатывающих заводов может получать от России до одного миллиона тонн бензина в год, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова.
"Если они (Казахстан — ред.) закончат модернизацию, а я считаю, что они сделают это в конце 2018 или в 2019 году, тогда у них внутренний рынок будет полностью удовлетворен. Пока нам придется удовлетворять их спрос в районе 1 миллиона тонн бензина в год. Это тот объем, который может идти от нас беспошлинно", — сказал Молодцов.

По его словам, в Казахстане на настоящий момент не закончена модернизация НПЗ в Павлодаре и Шымкенте. "У них есть собственная нефть, которая идет по нашим свопам, то, что мы поставляем Павлодару. Они с удовольствием получили бы еще дополнительно объемы нефти непосредственно на переработку", — подчеркнул Молодцов.
Заместитель министра отметил, что в 2017 году Россия будет уделять большое внимание развитию взаимоотношений с Беларусью, Казахстаном и Арменией, как с рынками в рамках Евразийского экономического союза, интересными для совместной работы.

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