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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших из-за «Боярышника» в Иркутске достигло 76 человек

CA-NEWS (CA) - От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 76, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

"К настоящему времени скончались 76 человек. За выходные дни в больницы было доставлено два новых пациента с признаками отравления метанолом, один из них умер. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сообщила Лебедева агентству "Интерфакс" в понедельник.

В больницах остаются 18 человек, 29 человек их покинули - 20 выписаны в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения, сказала она.

Ранее сообщалось о 75 погибших и 19 госпитализированных.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта - он обнаружен во всех исследованных к настоящему времени 70 телах погибших и в 52 из 55 образцов, поступивших от пострадавших. Еще в трех найден этиловый спирт.

В микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По уголовному делу, возбужденному по ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) по факту массового отравления , задержаны 19 человек. Дело о халатности возбуждено также в отношении заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова.

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