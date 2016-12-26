Дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева выложила в соцсетях фото в обнимку с мужем

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в соцсетях выложила фотографию, на которой она сфотографирована в обнимку с мужем, бизнесменом Тимуром Тилляевым.

В сообщении к фото, Лола поздравляет узбекистанцев с наступающим Новым годом и оставляет свои пожелания.

Это одна из немногих фото, в которых можно видеть младшую дочь Ислама Каримова, демонстрирующую свою личную жизнь широкой общественности. Ранее её муж Тимур Тилляев мелькал на её социальных мероприятиях в качестве сопровождающего.

По данным СМИ, Лола Каримова-Тилляева, представляющая Узбекистан в ЮНЕСКО, большую часть времени живет вместе с семьей за пределами родной страны. Ее муж – Тимур Тилляев – весьма успешный бизнесмен. Лола возглавляет два благотворительных фонда, связанных с помощью детям, деньги на которые находит супруг. По данным зарубежных экспертов, озвученных ранее СМИ, состояние четы Тилляевых на 2014 год оценивалось в сумму до 200 млн долларов. Семья Тилляевых живет в Швейцарии, где у них есть недвижимость на сумму более 40 млн долларов, есть и особняк в Голливуде.