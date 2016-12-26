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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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NASA опубликовало снимки спутников Сатурна — Пандоры и Титана

CA-NEWS (CA) - Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы, сообщает американское космическое агентство NASA.

Снимок сделан 18 декабря, когда Cassini приблизилась на минимальное за время своей миссии расстояние к Пандоре — 40,5 тысячи километров. Масштаб изображения составляет 240 метров на пиксель.

NASA также опубликовало снимок облаков на спутнике Сатурна — Титане.

Пандора — естественный спутник Сатурна, влияющий на одно из его колец (кольцо F).

Титан — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе.

Межпланетная автоматическая станция Cassini - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. С тех пор аппарат с помощью своих научных приборов ведет наблюдения за шестой планетой Солнечной системы и ее спутниками. NASA рассчитывает, что миссия Cassini продлится в течение еще двух лет.

Астронавты NASA также поздравили с Рождеством.

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