NASA опубликовало снимки спутников Сатурна — Пандоры и Титана

CA-NEWS (CA) - Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы, сообщает американское космическое агентство NASA.

Снимок сделан 18 декабря, когда Cassini приблизилась на минимальное за время своей миссии расстояние к Пандоре — 40,5 тысячи километров. Масштаб изображения составляет 240 метров на пиксель.

Pandora, one of Saturn's moons…up close! This @CassiniSaturn pic is one of most hi-res views ever taken of this moon https://t.co/QtC9YRc72R pic.twitter.com/SJW8SI5QGw — NASA (@NASA) 21 декабря 2016 г.

NASA также опубликовало снимок облаков на спутнике Сатурна — Титане.

Why would clouds on Saturn’s moon Titan be visible in some pics, but not others? These @CassiniSaturn views tell us: https://t.co/kzKiCn3HGP pic.twitter.com/ZYXhu91R8K — NASA (@NASA) 22 декабря 2016 г.

Пандора — естественный спутник Сатурна, влияющий на одно из его колец (кольцо F).

Титан — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе.

Межпланетная автоматическая станция Cassini - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. С тех пор аппарат с помощью своих научных приборов ведет наблюдения за шестой планетой Солнечной системы и ее спутниками. NASA рассчитывает, что миссия Cassini продлится в течение еще двух лет.

Астронавты NASA также поздравили с Рождеством.

Join the @Space_Station crew for holiday dinner! Watch as they share their favorite foods & walk down memory lane: https://t.co/MX8nycDU2X pic.twitter.com/ypF03vjoXk — NASA (@NASA) 25 декабря 2016 г.