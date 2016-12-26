NASA опубликовало снимки спутников Сатурна — Пандоры и Титана

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- 14:15, 26 декабря 2016
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- Обновлено: 14:16, 26 декабря 2016
CA-NEWS (CA) - Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы, сообщает американское космическое агентство NASA.
Снимок сделан 18 декабря, когда Cassini приблизилась на минимальное за время своей миссии расстояние к Пандоре — 40,5 тысячи километров. Масштаб изображения составляет 240 метров на пиксель.
Pandora, one of Saturn's moons…up close! This @CassiniSaturn pic is one of most hi-res views ever taken of this moon https://t.co/QtC9YRc72R pic.twitter.com/SJW8SI5QGw— NASA (@NASA) 21 декабря 2016 г.
NASA также опубликовало снимок облаков на спутнике Сатурна — Титане.
Why would clouds on Saturn’s moon Titan be visible in some pics, but not others? These @CassiniSaturn views tell us: https://t.co/kzKiCn3HGP pic.twitter.com/ZYXhu91R8K— NASA (@NASA) 22 декабря 2016 г.
Пандора — естественный спутник Сатурна, влияющий на одно из его колец (кольцо F).
Титан — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе.
Межпланетная автоматическая станция Cassini - совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году. С тех пор аппарат с помощью своих научных приборов ведет наблюдения за шестой планетой Солнечной системы и ее спутниками. NASA рассчитывает, что миссия Cassini продлится в течение еще двух лет.
Астронавты NASA также поздравили с Рождеством.
Join the @Space_Station crew for holiday dinner! Watch as they share their favorite foods & walk down memory lane: https://t.co/MX8nycDU2X pic.twitter.com/ypF03vjoXk— NASA (@NASA) 25 декабря 2016 г.