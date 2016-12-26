Население Туркменистана не может обналичить зарплату из-за отсутствия денег в банкоматах

CA-NEWS (TM) - В эти дни большие очереди перед банкоматами в банках и торговых учреждениях Ашхабада стали обыденностью. Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык», люди собираются для того, чтобы обналичить зарплату перечисленную на банковские карты, но большинству обналичить свою зарплату не удаётся.

По словам людей, стоящих в очереди, это связано с недостаточным количеством банкоматов, недостаточным объемом денежных средств в них.

Вдобавок, как рассказывают люди, стоящие в очередях, некоторые снимают наличность сразу с нескольких банковских карт, при том, что в одном банкомате, как правило хватает денег, чтобы снять деньги с 10 карт. В результате, следующие 30-40 человек лишаются возможности обналичить средства и должны дожидаться, когда загрузят следующую партию денег.

«В банкоматах внутри банков деньги бывают только с утра в течение 3 часов. С утра стоим, а когда приходит наша очередь, говорят что деньги закончились. Во-первых, в банкоматах мало денег. После обеда в них денег нет. Во-вторых, некоторые люди, стоящие в очередях, приносят по несколько пластиковых карт, и когда приходит их очередь, они забирают практически все деньги из банкомата», - рассказала жительница Ашхабада Акбиби-дайза, стоявшая в очереди ха деньгами уже 3 дня (в целях безопасности имя изменено).

Наблюдатель из Ашхабада Аманмурад Бугаев недавно тоже стал свидетелем ситуации, когда люди, снимающие деньги сразу с нескольких карт вызвали недовольство в людей, стоящих в очереди у банкомата.

«В очереди перед банкоматом, расположенном в офисе «Сенагат» банка на улице Ататюрк, стоявший в очереди использовал одну карту за другой, в течении 40 минут. Вслед за ним подошел еще один человек с 10-12 картами в руках. После этого, люди, стоящие за ним стали выражать недовольство. Ситуация хоть и не дошла до драки, но была близка к этому. Никто не слушал банковских работников, пытавшихся успокоить людей. Впоследствии один из них вызвал представителей полиции. После появления полиции один из стоявших с несколькими картами вышел из очереди и ушел. Полиция, обращаясь к другим призвала быть благоразумными и не скандалить», - рассказал наблюдатель Бугаев.

Следует отметить, что последние 4 года заработная плата служащих госучреждений и работников бюджетной сферы не выдаётся в наличной форме, а перечисляется на банковские карта, прикрепленные на счета.

О наличии средств на своих банковских картах, люди могут узнать только при помощи банкоматов. Кроме того, деньги со счетов можно снять только через банкоматы. Банковсике карты как способ оплаты в Туркменистане практически не возможно. Также, в данный момент в существует ограничение для обналички в 1000 манат за один раз.

В тоже время, из разных регионов страны регулярно поступают сведения о проблемах, связанных с нехваткой банкоматов и невозможности обналичивания заработной платы. Кроме того, тот факт, что зарплата задерживается, зачастую месяцами, усугубляет ситуацию.

Источник из Дашогузской области сообщил о приостановке этих планов, а также о возврате денег арендаторам и пенсионерам, собранных в целях выдачи пластиковых карт.

В заключение хочется отметить, что в стране практически невозможно воспользоваться банковскими картами, в том числе и для интернет-покупок. Местные обозреватели сообщают о том, что во всем Туркменистане этими картами можно воспользоваться в ашхабадском торговом центре «Беркарар». Однако говорят, что и в этом торговом центре, оборудование для использования пластиковых карт работает только 1-2 раза в неделю.