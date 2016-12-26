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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Молодые парни из Монголии создают скульптуры из кусков металла, болтов и гаек (фото)

CA-NEWS (MNG) - Молодые парни из Монголии Б.Хаянхярваа, Б.Даваадалай и Х.Баярмагнай, живущие в аймаке (административная единица) Говь-Алтай, создают удивительные творения из кусков металла, болтов и гаек, сообщает издание ARD.

В 2011 году они впервые создали статую Терминатора, затем ими были созданы скульптура оборотня и «Хищник» из одноименного американского фильма в 2015 году. Его стоимость оценивается в $30-40 тыс., отмечает издание.

Парни увидели, как молодежь во всем мире мастерит статуи из железа своими руками и захотели создать что-то подобное. На создание «Хищника» они потратили кучу железа и более 2 месяцев.

Последний их шедевр - лошадь из гаек и болтов, созданная в декабре текущего года.

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