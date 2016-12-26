Из Синьцзяня в страны Центральной Азии в 2016 году было экспортировано 85,6 тыс тонн фруктов и овощей

CA-NEWS (TJ) - С начала 2016 года из Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) в страны Центральной Азии было экспортировано 85,6 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщает 25 декабря Синьхуа со ссылкой на данные Хоргосской таможни.

Благодаря улучшению логистическо-складских и транспортных условий, принятию мер по упрощению процедуры пропуска товаров значительно увеличивается экспорт сельскохозяйственной продукции через Хоргос, отмечается в сообщении.

При этом, 55% фруктов и овощей было вывезено за рубеж через КПП Хоргос. По сообщению, в этом году через Хоргос в Казахстан было экспортировано более 80 тыс. тонн фруктов, главным образом яблок, персиков и мандаринов.