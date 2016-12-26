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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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На саммите в Петербурге президенты стран ОДКБ обсудят кандидатов на пост генсека

CA-NEWS (TJ) - одкб Президенты стран-участниц ОДКБ обсудят кандидатуру нового генерального секретаря организации в ходе сессии Совета коллективной безопасности организации в Петербурге, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Продолжится обсуждение этого вопроса, есть различные кандидатуры, президенты будут обсуждать", - ответил Песков на вопрос, стоит ли на повестке дня смена генерального секретаря ОДКБ и есть ли какие-то кандидаты на этот пост.

"Мы вас проинформируем по итогам", - добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, заседание Высшего Евразийского экономического совета и сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдут в Санкт-Петербурге 26 декабря.

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