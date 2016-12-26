ВБ: Денежное благосостояние таджикистанцев улучшается

Сдаю квартиру 1-ком., 33кв. м., этаж - 1/4, 4микрорайон 17дом. Апартаменты экстра класса VIP "МАЖОР". Элитная однокомнатная квартира с дизайнерским HiTech интерьером и Super King Size кроватью 2.0 x 2.2м. TV с USB, Ala-TV, Wi-Fi, кондиционер, тёплые полы.