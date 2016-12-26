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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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За 9 месяцев товарооборот Узбекистана и Казахстана составил $1,5 млрд.

CA-NEWS (UZ) - За годы независимого развития Узбекистан и Казахстан превратились в настоящих лидеров Центральной Азии, как по объемам экономики, так и по уровню потребления. Это отметил посол Казахстана в Узбекистане Эрик Утембаев, выступая на встрече в Ташкенте 23 декабря 2016 года, сообщает НИА «Туркистон-пресс».

Э.Утембаев отметил, что одним из инструментов, который должен помочь в укреплении связей между предпринимателями Казахстана и Узбекистана являются регулярно проводимые инвестиционные форумы и заседания Деловых клубов. В ходе этих мероприятий бизнесмены двух государств могут напрямую, без посредников заключить взаимовыгодные контракты.

По данным Госкомстата Узбекистана, по итогам 9 месяцев 2016 года взаимный товарооборот составил $1 млрд. 548 млн.

Основными экспортируемыми товарами из Казахстана в Узбекистан являлись пшеница и меслин, мука пшеничная или пшенично-ржаная, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, руды и концентраты цинковые, алюминий необработанный.

Казахстан является одним из основных поставщиков муки пшеничной и зерновой пшеницы в Узбекистан, поставив за 9 месяцев 525 тыс. тонн муки и около 1 млн. 400 тыс. тонн пшеницы и меслины.

Основными импортируемыми товарами из Узбекистана в Казахстан являлись природный газ, виноград, абрикосы, вишня и черешня, персики, томаты свежие или охлажденные, сухофрукты.

В целом, по словам посла, Казахстан с долей 8,7% занимает в товарообороте Узбекистана третью позицию после Китая (17,7%) и России (17,2%).

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