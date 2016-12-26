В ФСБ России рассказали о четырех основных версиях катастрофы Ту-154

CA-NEWS (CA) - Четыре основные версии проверяются по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета", - сообщили в ФСБ.

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", - добавили в ЦОС.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, разбившийся над Черным морем, не перевозил грузы военного и двойного назначения, также заявили в ЦОС ФСБ.

Очевидцы падения самолета Ту-154 Минобороны РФ близ Сочи установлены, имеется также запись видеорегистратора, сообщили в ведомстве.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", - подчеркнули в ФСБ.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. В настоящее время из воды подняты 11 тел погибших, операция по спасению продолжается.