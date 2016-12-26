"Уральские авиалинии" начнут летать в Астану и Алматы из "Жуковского"

Авиационные власти Казахстана приняли назначение "Уральских авиалиний" в Астану и Алматы из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

"Авиационные власти Казахстана проинформировали авиационные власти Российской Федерации о том, что принимают назначение авиакомпании "Уральские авиалинии" на маршруты "Жуковский" — Астана и "Жуковский" — Алматы. Такая договоренность достигнута в результате продолжительного переговорного процесса", — сообщили в ведомстве.



Отмечается, что на указанных маршрутах возможно выполнение семь рейсов в неделю двумя назначенными авиаперевозчиками.





В начале октября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Россия и Казахстан согласовали назначение вторых авиаперевозчиков на линиях из Москвы в Астану и Алматы. Ранее единственным российским перевозчиком на рейсы в Казахстан был "Аэрофлот".





Ранее сообщалось, что летать в Жуковский из Астаны планировал казахстанский авиаперевозчик SCAT. Полеты планировалось начать с июля 2016 года по три вылета в неделю на воздушных судах Boeing 757 и Boeing 737. Однако авиакомпания не получила свидетельства на маршрут от авиационных властей Казахстана.



Аэропорт в подмосковном Жуковском открылся в конце мая 2016 года. Аэропорт открыт как для классических, так и для низкобюджетных авиаперевозок, кроме того, воздушная гавань будет специализироваться на грузовых и чартерных перевозках. В аэропорту установлен пункт пропуска через государственную границу РФ.



