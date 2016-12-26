Продавец хурмы из Узбекистана подарил детскому дому в Москве фрукты, чем всколыхнул соцсети

- Продавец фруктов из Узбекистана, работающий на продуктовой базе «Фудсити» в Москве, вызвал восхищение пользователей соцсетей своим благородным поступком.

Как рассказала на своей странице в Facebook Ирина Фесенко, оказывающая помощь детским домам, она приехала на продуктовую базу за мандаринами для детей к Новому году.

Мигрант, у которого женщина решила купить узбекскую дыню, узнав, что она покупает фрукты для воспитанников детских домов, подарил по большому ящику хурмы и помидоров.

"...Узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол:)) Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, ещё раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям. Чувства мои смешались... брать, не брать, да как это так... без денег... А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны и мы стараемся сделать им небольшой праздник. Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несёт на тележку. И это тоже детям. Нет....не нужно... им наверное этого нельзя, надрывно говорю я (хотя в душе я просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого парня)...Можно..., я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать скажи - Аллах, награди Умара.

Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар! Храни тебя, Господь", - пишет Ирина.

Сообщение о подаренных узбекским мигрантом хурмы и помидорах набрало около 6 тысяч просмотров и сотни комментариев.