Водолазы подтвердили обнаружение на дне Черного моря фюзеляжа Ту-154 Минобороны РФ

- Азия и мир, происшествия
- 17:42, 26 декабря 2016
- Просмотров: 382
CA-NEWS (CA) - Водолазы подтвердили, что обнаруженный на дне Черного моря объект является фюзеляжем рухнувшего самолета, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«Водолазы обследовали обнаруженный сонаром объект и убедились, что он является корпусом разбившегося самолета. Сейчас прорабатываются варианты его подъема», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что остов воздушного судна найден в 1,7 км от берега на глубине 27 метров. «По предварительным данным, самолет сильно поврежден», - сказал источник.
По его словам, зона поисковой операции локализована, на месте обнаружения самолета выставлен радиобуй.
Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км от берега на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета, которая глубоко погрузилась в ил.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.
Новости по теме:
|кто есть кто
|Абакиров Эльдар Курманбекович
заместитель министра экономики КР
|Бектемиров Руслан Канжарбекович
заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
|Ногойбаев Болотбек Бердибекович
экс-директор агентства по контролю наркотиков (АКН)