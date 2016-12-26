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  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Водолазы подтвердили обнаружение на дне Черного моря фюзеляжа Ту-154 Минобороны РФ

CA-NEWS (CA) - Водолазы подтвердили, что обнаруженный на дне Черного моря объект является фюзеляжем рухнувшего самолета, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Водолазы обследовали обнаруженный сонаром объект и убедились, что он является корпусом разбившегося самолета. Сейчас прорабатываются варианты его подъема», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что остов воздушного судна найден в 1,7 км от берега на глубине 27 метров. «По предварительным данным, самолет сильно поврежден», - сказал источник.

По его словам, зона поисковой операции локализована, на месте обнаружения самолета выставлен радиобуй.

Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км от берега на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета, которая глубоко погрузилась в ил.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

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