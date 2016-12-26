Мэром калифорнийского города стал американец индийского происхождения

- Инженер индийского происхождения был избран мэром города Южный Сан-Франциско в американском штате Калифорния.

Новым мэром города стал Прадип Гупта, и в начале декабря он принял присягу. Прадип Гупта является выпускником Института Информационных Технологий в Ченнаи, Индия. Это уже второй американец индийского происхождения, который был избран мэром калифорнийского города.

"Для меня большая честь активизировать и продолжить работу,начатую бывшим мэром Марком Аддиего, - сказал Гупта - В нашем Совете большая команда людей,многие из которых на протяжении многих лет служат городу. Я готов возглавить этот совет и наш город в такой интересный период".

Г-н Гупта был назначен членом городского совета Южного Сан-Франциско 31 декабря 2012 сроком на один год и был избран на полный четырехлетний срок в ноябре 2013 года. До своего назначения в Совет города, он был Председателем Комиссии планирования Южного Сан-Франциско в 2011 и пробыл на этой должности 3 года.

Прадип Гупта имеет степень магистра и доктора наук университета Пердью в области электротехники, специализирующийся в области энергоэффективности и долгосрочного планирования электрических инженерных систем.

Профессиональная карьера г-на Гупты охватывает более тридцати лет работы с электроэнергетическими отраслями, как в США, так и за рубежом. Ранее он занимал должность вице-мэра города.

В этом избирательном сезоне, Савита Вайдханатан был избран новым мэром города Купертино в Калифорнии.