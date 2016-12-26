Армения о транспортной политике ЕАЭС: Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран союза в региональные и международные транспортные коридоры

CA-NEWS (CA) - Президент Армении Серж Саргсян 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил странам ЕАЭС при проведении транспортной политики отдавать приоритет транспортным коридорам в странах союза.

«Хотел бы обозначить важность проведения скоординированной транспортной политики. В условиях отсутствия общих границ со странами ЕАЭС наши торгово-экономические связи осуществляются через территории других стран.

Приоритет в выборе как уже действующих, так и вновь создаваемых транспортных коридоров и маршрутов в первую очередь нужно отводить тем, которые пролегают через страны ЕАЭС, их перечень должен формироваться на основе предложений государств. Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран ЕАЭС в региональные и международные транспортные коридоры», - выразил он пожелание.