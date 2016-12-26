Армения о транспортной политике ЕАЭС: Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран союза в региональные и международные транспортные коридоры

- Азия и мир, экономика
- 19:25, 26 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Президент Армении Серж Саргсян 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил странам ЕАЭС при проведении транспортной политики отдавать приоритет транспортным коридорам в странах союза.
«Хотел бы обозначить важность проведения скоординированной транспортной политики. В условиях отсутствия общих границ со странами ЕАЭС наши торгово-экономические связи осуществляются через территории других стран.
Приоритет в выборе как уже действующих, так и вновь создаваемых транспортных коридоров и маршрутов в первую очередь нужно отводить тем, которые пролегают через страны ЕАЭС, их перечень должен формироваться на основе предложений государств. Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран ЕАЭС в региональные и международные транспортные коридоры», - выразил он пожелание.
|кто есть кто
|Абакиров Эльдар Курманбекович
заместитель министра экономики КР
|Бектемиров Руслан Канжарбекович
заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
|Ногойбаев Болотбек Бердибекович
экс-директор агентства по контролю наркотиков (АКН)