РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Армения о транспортной политике ЕАЭС: Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран союза в региональные и международные транспортные коридоры

CA-NEWS (CA) - Президент Армении Серж Саргсян 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил странам ЕАЭС при проведении транспортной политики отдавать приоритет транспортным коридорам в странах союза.

«Хотел бы обозначить важность проведения скоординированной транспортной политики. В условиях отсутствия общих границ со странами ЕАЭС наши торгово-экономические связи осуществляются через территории других стран.

Приоритет в выборе как уже действующих, так и вновь создаваемых транспортных коридоров и маршрутов в первую очередь нужно отводить тем, которые пролегают через страны ЕАЭС, их перечень должен формироваться на основе предложений государств. Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран ЕАЭС в региональные и международные транспортные коридоры», - выразил он пожелание.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абакиров Эльдар Курманбекович
заместитель министра экономики КР
Бектемиров Руслан Канжарбекович
заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Ногойбаев Болотбек Бердибекович
экс-директор агентства по контролю наркотиков (АКН)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com