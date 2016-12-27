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  27 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Десять тысяч "Подарков президента" отправлены детям в регионы Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Состоящие из учебных принадлежностей, различных сладостей подарки Президента, будут доставлены на места накануне Нового года, сообщили информагентства Узбекистана.

Для мальчиков и девочек (детских) домов "Мехрибонлик" и "Мурувват" всех областей и Республики Каракалпакстан, воспитанников "SOS-Детские деревни", оставшихся без попечения родителей детей доставляются новогодние подарки Президента Узбекистана.

В эти дни во всех регионах страны, дворцах культуры и искусства ведется активная подготовка к Новому году.

Состоящие из 12 наименований учебных принадлежностей и 15 наименований сладостей подарки, будут вручены детям от имени президента Республики Узбекистан. Они доставляются в Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области на автотранспорте, в Республику Каракалпакстан и другие области - на самолетах авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" на основе графика с 25 по 28 декабря.

Подарки будут вручены детям в торжественной обстановке на "Президентской елке". Эти торжества будут проходить с 29 декабря в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и всех областях Узбекистана.

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